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В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским

4 июня, 21:22

Еврокомиссар заверила в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке. Так прокомментировал официальный представитель ЕК переговоры, которые состоялись во вторник в Брюсселе во время первого зарубежного визита Зеленского.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан – Ред.) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", – сообщил он.

Как сообщалось, глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками.


Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.


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Тег переговоры, брюссель, встреча, Зеленский, еврокомиссар, Йоханнес Хан

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Источник:

Интерфакс-Украина

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