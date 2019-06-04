В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским

Еврокомиссар заверила в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

Фото: president.gov.ua.

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке. Так прокомментировал официальный представитель ЕК переговоры, которые состоялись во вторник в Брюсселе во время первого зарубежного визита Зеленского.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан – Ред.) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", – сообщил он.

Как сообщалось, глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.

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