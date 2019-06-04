В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским
Еврокомиссар заверила в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ
В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке. Так прокомментировал официальный представитель ЕК переговоры, которые состоялись во вторник в Брюсселе во время первого зарубежного визита Зеленского.
"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан – Ред.) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", – сообщил он.
Как сообщалось, глава украинского государства проведет в Брюсселе два дня и встретится с высокопоставленными европейскими чиновниками.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.
Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начался первый зарубежный визит Зеленского, курс гривни снижается: итоги дня
Начались учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников
Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО
Глава государства подчеркнул, что Украина должна сфокусироваться на реформах
НАТО и Украина в июле проведут дополнительные учения в Черном море — Столтенберг
Генсек альянса провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и назвал условия
Президент Украины встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом