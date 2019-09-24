В Европарламенте создана группа "друзей Украины"

В неформальную группу вошли 50 евродепутатов и уже названы две основные цели в отношении Украины

Фото: facebook.com/europeanparliament

Новый Европейский парламент был сформирован в конце мая и мы писали, как повлияет на Украину перестановка сил в Евросоюзе. А сегодня в главном законодательном органе ЕС создана группа "друзей европейской Украины", в которую вошли 50 евродепутатов из шести фракций.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что учредительное заседание проукраинской группы состоялось сегодня в Брюсселе. Как рассказал евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс, который вел заседание, 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальную группу.

Он отметил, что двумя основными целями группы на 2019-2024 годы будут политическая поддержка Украины и ее экономическая интеграция в ЕС.

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"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был на повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", – отметил литовский политик.

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Отметим, что заседание новой группы друзей Украины в Европарламенте посетили председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместители главы комитета Вадим Галайчук и Мария Мезенцева.

Евпродепутаты интересовались у них ситуацией с "формулой Штайнмайера", задавали вопросы относительно ситуации вокруг экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. А постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера интересовало, чего ждать от нового избирательного законодательства в Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый летом.

"Мы верим, что процедуры голосования слишком сложные. Их надо упростить, нужно сделать более легким изменение избирательного адреса для людей. Надо сделать (голосования – ред.) намного легче для наших граждан за рубежом", – рассказал Галайчук.

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