В Евросоюзе прокомментировали обмен пленными на Донбассе

В Европейском Союзе приветствовали новый обмен пленными на Донбассе, что даст толчок дальнейшему урегулированию. Также призвали Россию выполнить другие договоренности по Донбассу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Это отрадный следующий шаг на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских соглашений, в том числе путем использования рекомендаций, согласованных в "нормандском формате", – говорится в сообщении.

Евросоюз подтвердил свою приверженность к урегулированию конфликта между Украиной и Россией с помощью "нормандских" переговоров, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

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"Полное выполнение Минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Постоянное прекращение огня – в ответ на глобальный призыв Генерального секретаря ООН Гутерриша – укрепит доверие и облегчит тяжелую гуманитарную ситуацию. Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования должны также обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарным организациям, а также доступ Международного комитета Красного креста ко всем оставшимся пленникам", – заявили в Брюсселе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

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В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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