В Гааге начался суд по агрессии России против Украины

Фото: icj-cij.org

В Нидерландах начались судебные заседания по делу о нарушении Россией иммунитета украинских военных катеров "Никополь", "Бердянск", буксира "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также: Иски против России: сколько Украина хочет получить в международных судах

Реклама

Процессуальные слушания в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву начались в Постоянном арбитражном суде 21 ноября в 10:00.

Процедурные слушания проходят в закрытом режиме.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках. Они смогли вернуться домой только в сентября 2019-го в результате процедуры обмена пленными с РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне в Международном суде в Гааге также прошли слушания по иску Украины к России по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама