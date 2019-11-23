В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в России

Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению

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Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что захваченные военные корабли в РФ были разграблены мародерами. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

По его словам, украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу.

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"Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС – это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли – этого я не понимаю… Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, – я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очаков вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Первыми прибыли два корабля, позже зашел третий. В Николаевскую область летал и президент Украины. Владимир Зеленский рассказал, как договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей.

Отметим, что после передачи кораблей, в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.

Видео: ФСБ

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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