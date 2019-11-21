Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Россия угробила украинские корабли: в ФСБ сделали циничное заявление

21 ноября, 11:43

Россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины

Видео: ФСБ

Российские силовики утверждают, что в состояние, в котором РФ вернула Украине захваченные в ноябре прошлого года военные корабли, их привели сами украинские моряки.

Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.

Читайте также: "Россияне их угробили": что нужно знать о возвращенных украинских кораблях

Реклама

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — утверждают в ФСБ.

В тренде
Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия вернула катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках. Они смогли вернуться домой только в сентября 2019-го, в результате процедуры обмена пленными с РФ.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия корабли ФСБ агрессия России Яны Капу МБАК

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видео
Возвращение захваченных Россией украинских кораблей: все подробности, фото и видеоУкраина
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
В России в море всплыл газопровод: что известно об инциденте
В России в море всплыл газопровод: что известно об инцидентеЭкономика
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиковПолитика
"Дед застрял в 90-х": Путина высмеяли за запугивание россиянРоссия
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...