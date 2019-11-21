Россия угробила украинские корабли: в ФСБ сделали циничное заявление

Видео: ФСБ

Российские силовики утверждают, что в состояние, в котором РФ вернула Украине захваченные в ноябре прошлого года военные корабли, их привели сами украинские моряки.

Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.

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"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — утверждают в ФСБ.

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Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия вернула катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках. Они смогли вернуться домой только в сентября 2019-го, в результате процедуры обмена пленными с РФ.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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