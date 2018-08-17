От "открытого диалога " до "серьезных разногласий": что Меркель и Путин говорили друг о друге

Нынешние отношения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которые завтра проведут очередную встречу, многообещающими не назовешь. А ведь 13 лет назад между ними существовала явная симпатия. Журналисты DW, сделали подборку цитат о том, что говорили друг о друге канцлер ФРГ и президент РФ.

В 2005 году, вспоминая свою первую встречу с Путиным в качестве канцлера, Меркель сказала: "Мы вели очень открытый диалог".

Путин, в свою очередь, тоже призывал к продолжению добрых отношений после смены правительства в Берлине, заявив, что хочет "расширить сотрудничество во внешней политике, бизнесе и гуманитарных вопросах".

Через год в рамках "Петербургского диалога" в Дрездене в конце 2006 года в интервью телеканалу MDR еще с двумя высокопоставленными политиками Путин сказал о канцлере ФРГ следующее: "Мы не знакомы очень близко, но меня впечатляет ее способность слушать". По его словам, среди политиков это умение – редкость, тем более ценно оно в Меркель.

Три месяца спустя Путин знакомил Меркель со своим лабрадором Кони. При этом хорошо известно, что Меркель побаивается собак.

"Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", – сказала Меркель в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Многие сочли этот случай ярким примером умения Путина устраивать провокации.

Свое мнение об отношении Путина к критически настроенным СМИ и представителям гражданского общества Меркель косвенным образом, но вполне ясно высказала на "Петербургском диалоге" в 2012 году. На прозвучавший из публики вопрос она ответила: "Если бы я обижалась каждый раз, когда дома открывала газету, я не пробыла бы канцлером и трех дней".

"У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, – прокомментировал Путин отношения с Меркель в 2015 году в интервью таблоиду Bild. – Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе – на юго-востоке Украины".

"Я никого не хочу оскорбить, но сказанное фрау Меркель – это проявление давно накопившегося гнева по поводу ограниченного суверенитета", – так охарактеризовал Путин речь Меркель в Мюнхене в июне 2017 года. Тогда, после саммита G7 на Сицилии, едва не завершившегося провалом из-за конфронтационного курса Дональда Трампа, Меркель заявила, что европейцам нужно учиться рассчитывать на собственные силы.

Комментируя недавнюю встречу с Путиным в Сочи в мае 2018 года, у Меркель заявили, что это, скорее, необходимость, чем личное желание. "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания", – говорится в заявлении.

Напомним, известный немецкий журналист Борис Райтшустер рассказал в интервью сайту "Сегодня" заявил, что целью визита Владимира Путина к Ангеле Меркель является попытка президента РФ убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.

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