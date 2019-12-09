В Германии напомнили России, что Донбасс – это ключ к нормализации отношений с ЕС

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал участников запланированного на понедельник саммита в "нормандском формате" сделать все для прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

"При том, что мы с Россией в настоящее время должны обсуждать очень серьезные вопросы, нужно на саммите в "нормандском формате" сделать все, чтобы достичь прогресса в мирном процессе", – сказал он.

Конфликт на Донбассе Маас назвал "незаживающей раной".

"С российской стороны тоже осознают, что данный конфликт является препятствием для улучшения отношений с Европой", – отметил глава МИД ФРГ.

"Президент Зеленский после вступления в должность сделал смелые шаги и придал процессу новую динамику. Чтобы добиться прогресса при последующих сложных шагах, должна действовать в том числе и Россия. Положительное влияние имеет все, что улучшает обстановку на месте и помогает реализовать "Минск", – добавил глава МИД ФРГ.

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По его словам, на данном этапе сторонам предстоит проделать "много кропотливой дипломатической работы".

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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