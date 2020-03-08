В Германии отреагировали на начало судебного процесса по делу MH17

Германия приветствует начало судебного процесса по расследованию трагедии на Донбассе в 2014 году, когда был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines рейса MH17. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ.

Берлин призвал все страны к конструктивному участию в дальнейшем расследовании.

"Германия приветствует начало 9 марта 2020 года уголовного судопроизводства по делу об уничтожении 17 июля 2014 года самолета Malaysia Airlines, рейс MH17. Данный процесс является важным шагом к прояснению этого ужасного происшествия, лишившего жизни 298 человек. Германия с самого начала была сторонницей рассмотрения обстоятельств катастрофы, и призвала все страны к конструктивному участию в дальнейшем расследовании", – говорится в заявлении немецкого МИДа.

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Как сообщали новости "Сегодня", нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, которая основана на материалах совместной следственной группы в составе правоохранителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В Украине тоже отреагировали на начало судебного процесса.

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В свою очередь ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл сообщила подробности судебного заседания. По ее словам, пока не известно, сколько свидетелей выступят в суде по делу о крушении малазийского "Боинга".

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Группа официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот"). Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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