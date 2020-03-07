Катастрофа МН17: в Украине отреагировали на начало судебного процеса

Министерство иностранных дел прокомментировал судебный процесс по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета рейса MH17. На сайте написали, что это стало первым шагом в направлении установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

"Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных людей, 193 из которых — граждане Нидерландов", — заявили в МИД.

Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, которая основана на материалах совместной следственной группы в составе правоохранителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Реклама

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании крушения МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам как стране, наиболее пострадавшей в результате крушения самолета", — пояснили в ведомстве.

Также пресс-служба уточнила, что Украина продолжает работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Кроме того, в рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeing рейса MH17 опубликован очередной призыв к свидетелям, сопровождаемый несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама