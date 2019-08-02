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В США назвали условие присоединения к "нормандскому формату"

Вчера, 13:56

Зеленский уже заявлял о желании привлечь США к переговорам, и Волкер прояснил позицию Вашингтона

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

В США назвали условие присоединения к "нормандскому формату" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80 Политика Зеленский уже заявлял о желании привлечь США к переговорам, и Волкер прояснил позицию Вашингтона

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключает перемен в "нормандском формате" и подключения Америки к переговорному процессу по Донбассу, если Россия изъявит реальное желание закончить войну.

Об этом он рассказал в интервью "Тиждень.ua".

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По его словам, президент США Дональд Трамп мог бы принять участие в переговорах в расширенном формате.

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"Проблема, опять же, в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант (подключения США к "нормандскому формату" – Ред.). И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи. Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокую степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "Нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", – сказал Волкер.

Отметим, что идея привлечения американцев к переговорам по Донбассу уже не раз поднималась. Также в Украине говорили, что нужно подключать все страны Будапештского меморандума (плюс Британия и Китай). Так, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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Россия США переговоры Донбасс Трамп нормандский формат Волкер

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