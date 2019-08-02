В США назвали условие присоединения к "нормандскому формату"

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключает перемен в "нормандском формате" и подключения Америки к переговорному процессу по Донбассу, если Россия изъявит реальное желание закончить войну.
Об этом он рассказал в интервью "Тиждень.ua".
По его словам, президент США Дональд Трамп мог бы принять участие в переговорах в расширенном формате.
"Проблема, опять же, в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант (подключения США к "нормандскому формату" – Ред.). И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи. Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокую степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "Нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", – сказал Волкер.
Отметим, что идея привлечения американцев к переговорам по Донбассу уже не раз поднималась. Также в Украине говорили, что нужно подключать все страны Будапештского меморандума (плюс Британия и Китай). Так, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.
В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.
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