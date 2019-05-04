В Госдепе озвучили четкую позицию США по сотрудничеству с Зеленским

Также представитель Госдепа прокомментировала планы новоизбранного президента подключить США к "нормандскому формату"

Фото: instagram.com/zelenskiy_official.

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому США обещают поддержку и рассчитывают на новый импульс в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Ванесса Эккер, передает "Радио Свобода".

"Посольство США в Украине является основным голосом правительства США по двухсторонним вопросам. Но нас радует, что в Украине состоялись демократические выборы и мы готовы продолжать наше партнерство с Украиной при ее новом президенте. Несомненно, это тоже возможность возобновления усилий по установлению мира на Донбассе", – сказал она.

Однако представитель Госдепа не дала четкого ответа относительно планов Зеленского привлечь США к "нормандскому формату".

"Пока у нас официальной позиции нет. Но я думаю, что мы продолжим работать, как уже давно работаем с правительством Украины и будем продолжать сотрудничество", – подчеркнул Эккер.

Напомним, еще до официального оглашения результатов выборов в Украине, президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой. Американский лидер назвал эти выборы важным этапом в истории Украины и пообещал "непоколебимую" поддержку США.

Также в последнее время много ходит разговоров о будущих возможных контактах новоизбранного президента Украины с хозяином Кремля. Спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным и объяснил, почему.

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