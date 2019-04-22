Трамп поздравил Зеленского с победой и сделал важное заявление
Президент США назвал эти выборы важным этапом в истории Украины и пообещал "непоколебимую" поддержку США
Президент США Дональд Трамп пожелал успехов Владимиру Зеленскому и назвал прошедшие выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня (в Киеве уже был понедельник, 22 апреля. – Ред.) с избранным президентом [Украины] Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах на Украине. Президент пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер", — отмечается в сообщении для прессы.
Американский лидер "подчеркнул непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины — в пределах ее международно признанных границ — и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию" в стране.
Напомним, Зеленский лидирует во втором туре выборов президента с 73,18% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией Украины 83, 76% электронных протоколов. Действующий президент Петр Порошенко получил поддержку 24,48% избирателей.
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