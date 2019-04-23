В США поддерживают возможный диалог Зеленского с Путиным

Для Украины и России важно иметь прямые переговоры на высшем уровне по урегулированию конфликта на Донбассе, считает Волкер

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Спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает стремление Владимира Зеленского, который лидирует с большим отрывом по итогам второго тура выборов президента Украины, к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Донбассе.

Он согласен со словами лидера президентской гонки и будущего президента с тем, что ни у кого нет ответа, как остановить Путина, однако, как минимум, для мира на Донбассе нужны прямые переговоры. Американский дипломат не исключает, что победа Зеленского на выборах может создать такие предпосылки.

"Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого. Это важно для Украины и России иметь непосредственные обсуждения, и поэтому, я думаю, что его желание разговаривать с Путиным – это правильное дело, а не плохое … Это новый президент, просто возможность для нового старта с диалогом, хотя позиция России относительно вторжения и оккупации территории является действительно такой, что требует изменения", – сказал Волкер.

Напомним, на днях Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Он отметил, что намерен продолжать работу "минского процесса", а вот "нормандский формат" хочет расширить.

В то же время в Кремле прокомментировали выборы в Украине, и будет ли Путин работать с Зеленским. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также засомневался в полной легитимности избирательного процесса, и назвал причину.

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