Волкер: Трамп пообещал Зеленскому, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины

Президент США Дональд Трамп позвонил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и поздравил с победой

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который лидирует на выборах, пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. Об этом сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", – написал Волкер на своей странице в микроблоге Twitter в ночь на понедельник.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп позвонил в воскресенье Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах президента Украины. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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