В Госдепе США выступили с новым заявлением по MH17

США настаивают, чтобы Россия понесла ответственность за катастрофу самолета MH17 в небе над Донбассом. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, американцы приложат все усилия, чтобы виновные оказались на скамье подсудимых.

"Нам необходимо, чтобы россияне продолжали нести ответственность за это. Мы относимся к этому вопросу серьезно, и мы настроены на протяжении последних двух лет, как мы это делали в последние месяцы, продолжать поддерживать все усилия Совместной следственной группы, чтобы привлечь виновных за этот гнусный поступок к ответственности", – подчеркнул Помпео.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.