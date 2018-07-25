В Госдепе США выступили с новым заявлением по MH17

Вчера, 12:28

Госсекретарь назвал сбивание россиянами самолета гнусным поступком

Майк Помпео. Фото: AFP
Майк Помпео. Фото: AFP

США настаивают, чтобы Россия понесла ответственность за катастрофу самолета MH17 в небе над Донбассом. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, американцы приложат все усилия, чтобы виновные оказались на скамье подсудимых.

"Нам необходимо, чтобы россияне продолжали нести ответственность за это. Мы относимся к этому вопросу серьезно, и мы настроены на протяжении последних двух лет, как мы это делали в последние месяцы, продолжать поддерживать все усилия Совместной следственной группы, чтобы привлечь виновных за этот гнусный поступок к ответственности", – подчеркнул Помпео.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.
Россия, США, самолет, катастрофа, ответственность, MH17

Вы сейчас просматриваете новость "В Госдепе США выступили с новым заявлением по MH17". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Журналисты нашли крупные обломки на месте крушения MH17

23 Июля, 16:31

По информации СМИ, обломки находятся там уже долгое время

Другие страны

Трамп и Путин. Фото: AFP

Отец погибших детей в MH17 – Трампу: "Человек, чью задницу вы целовали, сделал это"

18 Июля, 16:21

Мужчина объяснил американскому президенту, что натворил Путин на Донбассе
Загрузка...

Россия

МИД России. Фото из открытых источников

РФ ответила на обвинения по МН17 и заявила о готовности "как и раньше" содействовать расследованию

17 Июля, 23:24

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сетуют на "упущенное время" в расследовании причин катастрофы  

Украина

Обломки самолета MH17. Фото: BULENT KILIC

Доказательство причастности РФ к катастрофе МН17: в МВД показали "уникальные 13 секунд видео"

17 Июля, 22:20

Видео с установкой без одной ракеты появилось на канале МВД на Youtube 18 июля 2014 года 
Загрузка...