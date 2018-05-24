Малазийский Boeing MH17 был сбит российским "Буком": опубликовано видео с доказательствами

Сегодня, 15:47

Иностранные следователи подробно показали, как происходила транспортировка ракетной установки в Украину


Международная следственная группа (JIT) обнародовала видео доказательств, что малазийский самолет рейса MH17 над Донбассом сбил "Бук" российской 53-й бригады.

На видео четко показано, что колонна военной техники, в составе которой был также и "Бук", которым сбили самолет, не раз была заснята и на фото, и на видео во время следования с территории России в Украину.

Следователи проанализировали множество видео перевозки "Бука" и смогли сделать вывод, что им был сбит малазийский авиалайнер.

В свою очередь на пресс-конференции представители следственной группы заявили, что обращались к России за информацией по данному делу, но ответ так и не получили, передает ТАСС.

"Несколько недель назад мы уже направили российской стороне запрос о 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском и об установках, которые использовались. Разумеется, еще в начале расследования мы попросили их предоставить всю имеющуюся у них информацию, которая имеет значение, а это, возможно, самая важная информация, которую они могли нам дать. Однако они не сделали этого. Мы также запросили другую информацию. Так, мы задали вопросы (России – ред.) об представленных сегодня обломках ракеты от "Бука" и номерах на них. Ждем ответов", – сказал глава прокуратуры Нидерландов Вестербеке.

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Кроме того, международные следователи могут обратиться за помощью в рамках расследования к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Это может стать следующим шагом. Такие запросы обычно направляются через судебные органы. Обычный способ обмена информацией между странами – это от прокурора к прокурору", – подчеркнул прокурор Нидерландов.

Как сегодня рассказывал на прес-конференции глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен, у следствия по MH17 появилась важная улика против России. По его словам, были сняты отпечатки пальцев с ракеты, которая сбила самолет.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
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"Сегодня"

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