В Госдепе заявили, что мандат Волкера остался неизменным

Сегодня, 23:05

Госдеп опроверг расширение полномочий в Украине спецпредставителя Волкера

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Мандат специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера остался неизменным.

Такой официальный ответ предоставили  в офисе спикера Государственного департамента США в понедельник по просьбе прокомментировать сообщения в СМИ относительно расширения мандата Волкера, передает Укринформ.

"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ошибочными", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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Как уточнили в Госдепе, посол Волкер "продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным".

При этом, как подчеркнули в Госдепартаменте, политика Соединенных Штатов на украинском направлении предусматривает "полное восстановление территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, в понедельник Волкер начал свой седьмой за последние восемь месяцев визит в Украину. В его программе запланированы встречи с государственным руководством в Киеве, а также поездка на восток Украины, "чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".
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