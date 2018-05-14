В Госдепе заявили, что мандат Волкера остался неизменным

Мандат специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера остался неизменным.

Такой официальный ответ предоставили в офисе спикера Государственного департамента США в понедельник по просьбе прокомментировать сообщения в СМИ относительно расширения мандата Волкера, передает Укринформ.

"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ошибочными", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Визит Волкера в Украину: политолог дал оптимистичный прогноз

Как уточнили в Госдепе, посол Волкер "продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным".

При этом, как подчеркнули в Госдепартаменте, политика Соединенных Штатов на украинском направлении предусматривает "полное восстановление территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, в понедельник Волкер начал свой седьмой за последние восемь месяцев визит в Украину. В его программе запланированы встречи с государственным руководством в Киеве, а также поездка на восток Украины, "чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".