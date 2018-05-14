Волкер начнет визит в Украину с Харькова: стали известны детали

Американский дипломат пробудет в Украине не один день и намерен посетить некоторые регионы страны

Визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в Украину начнется сегодня с Харькова, а завтра, 16 мая, он посетит Донбасс.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, передает ТАСС.

"Ожидается, что во второй половине дня спецпредставитель прилетит в Харьков. Прибыл ли уже Курт Волкер в Харьков, пока неизвестно", – сообщил собеседник.

В посольстве объяснили, что точных планов американского дипломата нет, так как они постоянно корректируются, и его приезд в Киев, возможно, состоится 16 мая.

В то же время Волкер завтра, 15 мая, поедет на Донбасс, где примет участие в пресс-конференции в Славянске, на которой будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для Донбасса.

Как сообщалось, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники сказала, что Волкеру расширили полномочия по Украине и продлили мандат. Теперь у него будет больше вариантов для урегулирования конфликта на Донбассе.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, зачем Волкер едет на Донбасс. По его мнению, американский дипломат готовится к встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.