Волкеру расширили полномочия по Украине – журналист
Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса
Спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру продлили мандат и даже расширили его полномочия на Украину в целом, хотя ранее он занимался вопросами по Донбассу.
Об этом рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники, передает "Радио Свобода".
Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса.
"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой", – сказала Гонгадзе.
Стоит отметить, что до этого представитель США работал над урегулированием конфликта на Донбассе на общественных началах.
Напомним, ожидается визита американца в Украину. Сам Волкер рассказал, когда и зачем приедет на Донбасс. Это будет седьмой визит спецпредставителя Госдепартамента США в Украину.
Также ранее он называл единственную причину военного конфликта на Донбассе. По его словам, на востоке Украины нет причин для боевых действий, кроме российских войск.
Вы сейчас просматриваете новость "Волкеру расширили полномочия по Украине – журналист". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"