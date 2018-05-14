Волкеру расширили полномочия по Украине – журналист

Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса

Спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру продлили мандат и даже расширили его полномочия на Украину в целом, хотя ранее он занимался вопросами по Донбассу.

Об этом рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники, передает "Радио Свобода".

Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса.

"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой", – сказала Гонгадзе.

Стоит отметить, что до этого представитель США работал над урегулированием конфликта на Донбассе на общественных началах.

Напомним, ожидается визита американца в Украину. Сам Волкер рассказал, когда и зачем приедет на Донбасс. Это будет седьмой визит спецпредставителя Госдепартамента США в Украину.

Также ранее он называл единственную причину военного конфликта на Донбассе. По его словам, на востоке Украины нет причин для боевых действий, кроме российских войск.