Волкеру расширили полномочия по Украине – журналист

Сегодня, 09:43

Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру продлили мандат и даже расширили его полномочия на Украину в целом, хотя ранее он занимался вопросами по Донбассу.

Об этом рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники, передает "Радио Свобода".

Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса.

"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой", – сказала Гонгадзе.

Стоит отметить, что до этого представитель США работал над урегулированием конфликта на Донбассе на общественных началах.

Напомним, ожидается визита американца в Украину. Сам Волкер рассказал, когда и зачем приедет на Донбасс. Это будет седьмой визит спецпредставителя Госдепартамента США в Украину.

Также ранее он называл единственную причину военного конфликта на Донбассе. По его словам, на востоке Украины нет причин для боевых действий, кроме российских войск.
США, Донбасс, Гонгадзе, полномочия, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость "Волкеру расширили полномочия по Украине – журналист". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Президенты Франции и Украины, и канцлер Германии на переговорах в немецком Ахене. Фото: Mykola Lazarenko

Результаты встречи в Ахене: почему на переговоры Нормандской "тройки" не пригласили Путина

11 Мая, 07:52

Если Путин будет готов обсуждать нормальную миротворческую миссию с надежным мандатом, лидеры "четверки" выйдут на переговоры с черновым вариантом резолюции ООН по миротворцам

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: facebook.com/cpUAct

"В словах Волкера есть логика": Джемилев назвал два варианта освобождения Крыма

10 Мая, 15:47

Недолго осталось ждать краха Российской Федерации и лично Путина, считает политик
Загрузка...

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

В Украину приедет Курт Волкер: Порошенко назвал дату

10 Мая, 14:48

Глава украинского государства объяснил, как можно достичь урегулирования ситуации на Донбассе

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

По стопам СССР: Волкер намекнул на любопытный вариант возвращения Крыма

8 Мая, 11:19

Американский дипломат также озвучил четкую позицию США по крымскому вопросу

Политика

Американский Javelin. Фото: flickr.com Steve Dock

Зачем США вооружают Украину: Волкер дал четкий ответ

8 Мая, 09:17

Летальное оружие не для наступления или провоцирования России, пояснил американский дипломат, и указал на истинную причину

США

Курт Волкер. Фото: flickr.com

Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России

8 Мая, 01:59

Волкер заявил, что санкции против РФ нужно усиливать постоянно и синхронно с другими странами
Загрузка...