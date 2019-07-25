В Госдуме цинично отреагировали на выборы в Верховную Раду

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выборы "не соответствующими всем международным требованиям"

Валентина Матвиенко. Фото: сайт Госдумы РФ

Российский парламент готов к диалогу к Верховной Радой IX созыва, уверяет спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая ранее в этом году цинично предложила Украине начать отношения с Россией "с чистого листа".

"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог", – сказала председательница верхней палаты Государственной Думы 25 июля.

По словам Матвиенко, в Госдуме рассчитывают на то, что украинский парламент пойдет на диалог "по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку".

При этом чиновница в очередной раз раскритиковала украинские власти за то, что парламентские выборы не проходили на оккупированных территориях Донбасса, явно "забыв" как о том, что они находятся под контролем боевиков и российских военных, так и том, что жители ОРДЛО могли проголосовать на подконтрольных Киеву территориях.

Несмотря на то, что международные наблюдатели и страны-партнеры Украины уже признали досрочные выборы в Раду, по мнению Матвиенко, они "не соответствуют всем международным требованиям демократической избирательной системы".

Напомним, ранее в МИД России обещали дать оценку внеочередным выборам народных депутатов в Украине после оглашения официальных результатов.

Мы продолжаем внимательно следить за событиями, связанными с состоявшимся 21 голосованием. Более подробно о результатах, кандидатах, которые проходят в Раду, и прочими происшествиями вы можете ознакомиться в хронике сайта "Сегодня".

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