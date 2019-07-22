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В МИД России сделали заявление по результатам выборов в Украине

22 июля, 19:17

В Москве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Украине

Фото: AFP

В МИД России дадут оценку внеочередным выборам народных депутатов в Украине после оглашения официальных результатов. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.  Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

"Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды". Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ)", - говорится в заявлении.

В МИД России подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Украине.

"Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", – говорится в заявлении.

Отметим, что уже обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, голосование, МИД России

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