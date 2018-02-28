В ГПУ объяснили, как Янукович своей пресс-конференцией подставит сам себя

Экс-гарант намерен 2 марта рассказать всю "правду" о расстреле Майдана в 2014 году

Экс-президент Виктор Янукович своим намерением дать пресс-конференцию по событиям на Майдане в 2014 году только помогает обвинению против него в суде.

Об этом заявил в Оболонском районном суде Киева прокурор Генпрокуратуры Руслан Кравченко, передает Украинская правда.

По его словам, пресс-конференция Януковича подтверждает, что он осведомлен о судебном процессе против него, а значит процесс без его участия не нарушает его прав и абсолютно законный.

"Заочный процесс проходит в соответствии с законодательством Украины и нормами европейскими по правам человека. И никаких нарушений нет, потому что одним из оснований для осуществления специального судебного производства является то, что обвиняемый должен быть осведомлен об осуществлении судебного процесса относительно него. Это (пресс-конференция – ред.) и есть подтверждение. Не первое", – сказал Кравченко.

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Он отметил, что экс-гарант своим выступлением подставляет сам себя.

"Обвиняемый Янукович помогает стороне обвинения данными выступлениями. Конечно, мы будем собирать информацию относительно выступления", – добавил прокурор.

Напомним, сегодня стало известно, что суд по делу Януковича перенесли на 6 марта. Стало известно, что причиной переноса заседания является отъезд адвокатов экс-президента в Россию.