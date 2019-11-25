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В Кабмине анонсировали единый портал госуслуг

25 ноября, 01:31

В течении 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале

Электронная Украина. Министр хочет ликвидировать лишние справки и автоматизировать госуслуги

Электронная Украина. Министр хочет ликвидировать лишние справки и автоматизировать госуслуги / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три-пять лет все услуги в Украине будут на одном сайте. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Он анонсировал, что в течении 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале.

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифруем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", – сказал Федоров.

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По его словам, на первом этапе планируется оцифровывать все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.

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Ранее в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Украина может превратиться в "государство в смартфоне". Подробнее о новшествах сообщили на состоявшейся 27 сентября в Киеве презентации.

Напомним, еще одной инициативой являются электронные водительские права — для этого предлагают оцифровать "аналоговые" варианты документов и перенести их в смартфон.

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