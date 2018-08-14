В КИУ предлагает реформировать избирательную систему

Украина нуждается в комплексной реформе избирательной системе. Об этом во время прямой линии на сайте "Сегодня" сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

По мнению гендиректора КИУ, реформа должна сократить затраты украинских партий на выборы.

"Украина является рекордсменом среди стран ЕС по затратам на парламентско-президентские выборы. Для украинской партии выборы стоят в три-четыре раза дороже, чем для польской партии в польский Сейм. Поэтому надо ставить "предохранители" на расходы на выборы", – считает Кошель.

Кроме того, по его словам, необходимо полностью отменить политическую рекламу.

"Политическая реклама делает выборы менее содержательными и позволяет использовать ряд манипуляций. Фактически кампании ведут не партийные структуры, не штабы, не аналитические центры, а режиссеры роликов, политтехнологи, авторы красивых лозунгов", – добавляет гендиректор КИУ.

Как считает Александр Кошель, сегодня парламент должен взять на себя политическую ответственность и отказаться от мажоритарной составляющей, несмотря на то, что она может нравиться людям.

"Людям хочется видеть мажоритарку, потому что депутаты-мажоритарщики сегодня активно работают. Они используют различные схемы работы с избирателями – то, что мы называем прямыми и косвенными подкупами в период между выборами. Так называемая благотворительность, строительство сетей, ремонтные работы – все это стало составляющей работы депутата-мажоритарщика. И поэтому естественно, что люди хотят видеть депутата-мажоритарщика, который будет давать и обеспечивать, совершенствовать, ремонтировать и красить", – говорит гендиректор.

При этом изменение избирательной системы не "вылечит" все избирательные болезни, отметил Кошель. Поэтому комплексная избирательная реформа должна включать в себя более эффективную работу правоохранительных органов – гендиректор КИУ отметимл, что должен быть принят правительственный законопроект о льготах избирателей.

"[Депутатам-мажоритарщикам] нечего бояться в внедрении избирательной системы с открытыми списками, потому что партии будут охотиться за известными, авторитетными мажоритарщиками или мажоритарщиками – так называемыми благодетелями, которые тратят огромные средства. Ведь даже в условиях новой системы они имеют значительно больше шансов быть избранными, чем новый кандидат... Поэтому система так называемых "окучиваний", к сожалению, будет продолжаться", – рассказал Кошель.

Напомним, ЦИК 3 августа утвердила объем расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году. Так, на выборы президента потребуется около 2,355 млрд грн, а на выборы парламентариев – почти 1,95 млрд грн.

Отметим, осталось меньше 250 дней до выборов президента Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

"Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут.