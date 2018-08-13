Прямая линия: "Как украинцы будут выбирать новый парламент: открытые списки или старая мажоритарка?"

Во вторник 14 августа 2018 года, в 16:00 в гостях у сайта "Сегодня" будут замглавы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, депутат от БПП Александр Черненко и генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Хватит ли у Верховной Рады политической воли, чтобы изменить правила выборов и состав ЦИКа за год до "дня "Ч"

4 августа спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что новую осеннюю сессию парламент начнет с рассмотрения во втором чтении проекта Избирательного кодекса и смены состава Центральной избирательной комиссии. По состоянию на 20 июля рабочая группа по доработке проекта Избирательного кодекса рассмотрела лишь 1063 из 4296 поправок. То есть, почти 25%. Когда рабочая группа пройдет все поправки, свои рекомендации предоставит профильному парламентскому комитету правовой политики и правосудия, который и будет рекомендовать проект к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале.

До старта нового осеннего политического сезона осталось всего пару недель, поэтому сайт "Сегодня" вместе с гостями обсудит перспективы принятия проекта нового Избирательного кодекса и смены состава Центральной избирательной комиссии за год до очередных парламентских выборов, которые пройдут 27 октября 2019 года.

Свои вопросы Андрею Магере, Александру Черненко и Алексею Кошелю оставляйте в комментариях под этой новостью, а также на страничке сайта "Сегодня" в Facebook.

Трансляция прямой линии будет доступна на сайте "Сегодня", а также на страничке сайта "Сегодня" в Facebook.