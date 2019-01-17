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В колонии Сущенко удерживают в информационной изоляции

Сегодня, 02:48

По словам адвоката, он получает информацию только эпизодически, во время посещения, а прессу не получает

Фото: AFP
В колонии Сущенко удерживают в информационной изоляции https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fcf/e86/5c3fcfe86302e.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fcf/e86/5c3fcfe86302e.jpg Политика По словам адвоката, он получает информацию только эпизодически, во время посещения, а прессу не получает

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко, у которого в российской колонии возникли проблемы с давлением, не получает прессу.

Об этом его защитник Марк Фейгин сообщил "Укринформу".

"Можно подводить итоги длительного свидания Романа Сущенко с родными, что наконец произошло. Сам факт того, что право на это удалось получить в течение двух месяцев, а также то, что Роману за этот период улучшили бытовые условия – он находится в безопасном месте, с приподнятой электрической розеткой – можно оценивать положительно. Как и то, что его регулярно посещают члены местной Общественной наблюдательной комиссии, консул, родственники, защитники", – рассказал Фейгин.

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Однако, по его словам, Сущенко сейчас находится почти в информационной изоляции. Он получает информацию только эпизодически, во время посещения, а прессу не получает.

Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.

пресса, СИЗО, адвокат, изоляция, Фейгин, политзаключенный, Сущенко

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