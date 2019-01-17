В колонии Сущенко удерживают в информационной изоляции
По словам адвоката, он получает информацию только эпизодически, во время посещения, а прессу не получает
Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко, у которого в российской колонии возникли проблемы с давлением, не получает прессу.
Об этом его защитник Марк Фейгин сообщил "Укринформу".
"Можно подводить итоги длительного свидания Романа Сущенко с родными, что наконец произошло. Сам факт того, что право на это удалось получить в течение двух месяцев, а также то, что Роману за этот период улучшили бытовые условия – он находится в безопасном месте, с приподнятой электрической розеткой – можно оценивать положительно. Как и то, что его регулярно посещают члены местной Общественной наблюдательной комиссии, консул, родственники, защитники", – рассказал Фейгин.
Однако, по его словам, Сущенко сейчас находится почти в информационной изоляции. Он получает информацию только эпизодически, во время посещения, а прессу не получает.
Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".
Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.
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