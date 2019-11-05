В комитете Рады по разведке рассказали о ситуации в Золотом

Депутаты прибыли в Золотое и увидели сами, в каких условиях военные, и что говорят местные жители

/ Фото: Сегодня

Члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прибыли лично ознакомиться с ситуацией в районе разведения сил в Золотом. Депутаты отмечают, что военные были отведены на вполне нормальные позиции, а правоохранительные органы обеспечивают безопасность местных жителей.

Так, первый замглавы комитета Михаил Забродский на брифинге рассказал, что Украине контролирует ситуацию – как в военном плане, так и в вопросе сохранения нацинтересов.

"Как военный человек могу отметить, что увиденное сегодня позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения МВД делают все возможное для того, чтобы в рамках реализации соответствующих договоренностей и осуществления соответствующего маневра обеспечить максимальную безопасность местных жителей и соблюдение интересов Объединенных сил, Вооруженных сил Украины и Украины в целом", – сказал он.

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Член комитета и представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук в свою очередь отметила, что украинские военнослужащие пребывают в удовлетворительных условиях, все блиндажи, рубежи укреплены в соответствии с уставом и требованиями действующего законодательства. Кроме того, она отметила и положительное морально-психологическое состояние мирных жителей, которые рады разведению сил.

"Мы увидели кухни, их быт, как они живут, проводят свое свободное время, заступают в наряды. Все находится в удовлетворительном состоянии. И пусть все увидят и узнают, что люди ждали разведения, они хотят, чтобы тут находилась украинская армия. Донбасс – это Украина, Крым – это Украина, все это знают. Тут нет сепаратистов, нет врагов Украины. Мы на самом деле делаем, наверное, недостаточно, чтобы вы ощущали наше внимание и опеку в полной мере, но вы видите, приехал президент Зеленский, и вы уже говорите, что ощутили его внимание именно этому региону", – сказала политик.

Глава комитета Александр Завитневич заверил, что его члены и дальше будут приезжать в Золотое в полном составе, чтобы мониторить ситуацию.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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