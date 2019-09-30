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В Конгрессе США отреагировали на скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

30 сентября, 10:31

Политический скандал, по словам конгрессмена, не повлияет на поддержку Украины

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Скандал вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не повлияет на двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США. Об этом заявил член группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессмен-демократ Билл Паскрелл, сообщает "Голос Америки".

"Эта ситуация только делает демократов сильнее в их отношениях с украинским народом. Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия. Это наша работа – помогать украинскому народу. И мы будем продолжать делать то, что делаем", – рассказал политик.

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Кроме того, Паскрелл отметил, что ​​призывы к импичменту Трампа не смогут разделить американских политиков в вопросе поддержки Украины.

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Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встетиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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США скандал Зеленский Трамп Украина телефонный разговор Конгресс США

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