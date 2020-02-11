В Кремле объяснили, от чего зависит новая встреча Путина и Зеленского

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В МИД РФ уже заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи", а в Кремле пока не торопятся с такими заявлениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас идет работа по выполнению парижский договоренностей по Донбассу и дал понять, что от этого и зависит новая встреча.

Он напомнил, что в парижском коммюнике указано – встреча лидеров стран "нормандского формата" зависит от выполнения пунктов договоренностей на переговорах в Париже.

"Ведется работа на уровне соответствующих помощников глав государств, как это было решено на уровне МИД. Эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, которые не коррелируются с подтверждением безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа. Пока идет рабочий процесс. Еще время есть. Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на выполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе", – сказал Песков.

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Отметим, накануне и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил сомнение, что до апреле успеют подготовить все необходимые условия для "нормандского саммита" в Берлине.

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Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

За два месяца до следующей такой встречи в Берлине мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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