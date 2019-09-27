В Кремле опасаются рассекречивания разговоров Трампа и Путина

Фото: kremlin.ru

В Кремле уже комментировали рассекреченный разговор Трампа с Зеленским, и опасаются, чтобы такого не повторилось с разговорами президента США с российским лидером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он надеется, что стенограммы разговоров с участием президента РФ Владимира Путина не будут опубликованы в США, как это произошло с разговором Трампа с Зеленским.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двухсторонних отношениях, где и без того полным полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем. Это внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться", – сказал Песков,

Спикер Кремля напомнил, что материалы бесед на уровне глав государств имеют гриф "секретно" или "совершенно секретно".

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"Как правило, это не публикуется", – сказал он и добавил, что в случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию.

В то же время Песков заявил, что в Москву не поступало просьб на публикацию стенограмм разговоров с участием Путина. Он не смог ответить, дал бы Кремль добро на такое, или нет.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

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