В Кремле отреагировали на ситуацию по "освобождению" Сенцова

Песков заявил, что ему пока нечего сказать по вопросу освобождения Сенцова

В Кремле пока нет новой информации о ситуации вокруг объявившего голодовку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Пока мне нечего сказать помимо того, что было сказано ранее. Нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда следует ожидать ответа российского президента после его беседы с президентом Франции о дальнейшей судьбе Сенцова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление Елисейского дворца.

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сенцова по телефону в пятницу, отмечает агентство.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.