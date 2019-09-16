В Кремле ответили на заявления Зеленского по Донбассу

По словам Пескова, необходимо тщательно готовится к саммиту, но дата пока не определена

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию на Донбассе подчеркивает необходимость тщательной подготовки нормандского саммита. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, ознакомились, - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с новой позицией властей Украины по урегулированию на востоке страны. – Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "пока конкретных сроков проведения саммита (в нормандском формате) нет".

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"Пока осуществляются контакты с тем, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи в верхах", – пояснил Песков. Он отметил, что в вопросе проведения очередной встречи "нормандской четверки" для Кремля нет "красных линий". "Красные линии" не для Кремля, они есть для всех подписантов минских договоренностей. Они четко вытекают из минских договоренностей", - сказал Песков.

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В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные Минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения, вывода российских войск с территории Украины и должны проходить по украинским законам.

Отметим, Зеленский ранее заявил, что навстрече в "нормандском формате" намерен добиться решения окончательного обмена пленными, разведения войск по всей линии фронта и вывода оккупационных сил с Донбасса.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера", как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т.н. "Л/ДНР". Как сообщали новости "Сегодня", бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина.

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