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В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений

12 июля, 15:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина не собирается выходить из переговоров по Донбассу, но хочет изменить договоренности

Пока Украина и Запад продолжают напоминать России про санкции и выполнении Минских соглашений, в Кремле цинично обвиняют Киев в невыполнении договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерегает Украину от выхода из "Минска" и намекает на срыв переговоров по Донбассу.

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Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

"Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер, очевидно, не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли РФ к выходу Украины из "Минска".

По его словам, если Киев пойдет на этот шаг, то выстраиваемый сейчас переговорный процесс лишится переговорной базы. Песков предупредил, что создавать новый переговорный процесс или документ по урегулированию (вроде Минских соглашений) будет чрезвычайно сложно. Он выразил надежду, что удастся избежать эскалации конфликта в таком случае.

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"Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом, получается какой-то замкнутый круг", – сказа спикер Кремля.

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Песков обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений и договоренностей "нормандского саммита" в Париже. Но стоит отметить, что именно Россия отказывается прекращать огонь на Донбассе, тем самым срывая выполнения всех договоренностей.

"Украинское руководство все чаще и чаще, все более настойчиво говорит о том, что Минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем. Каких-то опровержений этих тезисов пока не последовало", – сказал он.

Отметим, что ранее в Украине на раз заявляли о "мертвых" договоренностях по Донбассу, а с приходом новой власти заговорили об изменении "Минска". Так, например, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтерации временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать. Он также объяснил, почему Украина не будет выходить из "минского процесса".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее уже реагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу. Он отметил, что его насторожили слова украинской стороны по Минским соглашениям. Подробней на видео:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия минские соглашения Дмитрий Песков

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