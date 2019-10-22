В Кремле озвучили позицию Путина по встрече в "нормандском формате"

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со встречей "Нормандской четверки" зашла в тупик и на сегодняшний день нет даже приблизительной даты "нормандского" саммита. Об этом он сказал журналистам.

На вопрос журналистов, действительно ли переговоры по Донбассу зашли в тупик, он признал, что "нормандскому формату" сейчас действительно тяжело.

"Вы знаете, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат", скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время", – ответил Песков.

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В то же время он объяснил, что требует президент РФ Владимир Путин для встречи "Нормандской четверки".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что вы тоже знаете позицию президента Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", – добавил спикер Кремля.

Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

В то же время и Пристайко, и президент Владимир Зеленский надеются, что "нормандские" переговоры пройдут в ноябре.

Как сообщали новости "Сегодня", на последней встрече Контактной группы по Донбассу в Минске Украина выдвинула России новые требования. У представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы заявили, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при определенных условиях, одно из которых – роспуск террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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