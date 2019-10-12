Итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован: Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части "формулы Штайнмайера", остальные вопросы пока обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

Так он ответил на сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", – сказал Пристайко.

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Он отметил, что подобных попыток России создать еще большее напряжение в Украине очень много, и они происходят постоянно.

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"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для возбуждения населения против миротворческой политики президента Зеленского", – говорит глава МИД.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает вариант с введением миротворцев на Донбасс и намерен поднимать этот вопрос в "нормандском формате".

Больше читайте на сайте "Сегодня": ""Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась Украина" .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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