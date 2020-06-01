В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в Москву

Позитивной динамики в развитии диалога на высшем уровне нет

В Кремле заявили, что пока развития диалога с руководством Украины не наблюдается. Об этом в эфире одного из российских телеканалов сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который раньше не смог ответить, пригласят ли президента Владимира Зеленского на парад 24 июня в Москву.

"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии), то мы видим, что, к сожалению, ... несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин поздравляет с каждым праздником народ Украины и Грузии.

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Напомним, в продолжение устоявшейся "традиции" президент России Владимир Путин, как и в прошлом году, не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем Победы.

В сообщении, опубликованном Кремлем в преддверии праздника, поздравление Путина адресовано "народу Украины". Кроме Зеленского, российский президент выделил жителей Грузии, которых также поздравил, в отличие от их президента Саломе Зурабишвили.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Президент Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин говорили более часа. Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

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