В Кремле рассказали, состоится ли телефонный разговор между Зеленским и Путиным по обмену пленными

Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день по теме обмена пленными не планируется телефонный разговор президентов – Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня нет в планах разговора Путина и Зеленского для финализации решения по обмену удерживаемыми.

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"Необходимые контакты по этой теме осуществляются", – добавил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Читайте больше о будущих переговорах по Украине между лидерами стран, о чем там будут говорить и каких результатов от встречи стоит ожидать в материале "Сегодня": "Запад дает России сигналы": когда встретится "нормандская четверка" и завершит ли она войну на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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