В Кремле сообщили детали переговоров с Украиной по транзиту газа

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украине нужен новый газовый договор, но переговоры идут туго. В то же время в Кремле заявили, что сейчас идет обмен коммерческими предложениями между "Нафтогазом" и "Газпромом". Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Украине должна заработать новая структура (независимый газотранспортный оператор), которая будет заниматься транзитом газа, поэтому нужно выполнить необходимые процедуры и при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объема (газа). Спикер Кремля напомнил, что времени остается все меньше.

"Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров невозможно. Сейчас собственно идет обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что об этом говорил Миллер (глава ПАО "Газпром") после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения – мы в цейтноте, времени мало", – сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли Кремль на компенсацию долга по решению Стокгольмского арбитража не деньгами, а газом, что ранее предложил НАК "Нафтогаз".

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробней на видео:

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