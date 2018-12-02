В Лондоне рассмотрят агрессию России в Азовском море: Тымчук сообщил детали

Россия открыла еще один фронт и взяла в заложники пути торгового сообщения в море, отметил нардеп

В понедельник, 3 декабря, в Лондоне состоится открытие 100-ой сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации, на которой среди прочего будет обсуждаться агрессия России против Украины в Азовском море и недавний инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Так, согласно повестке сессии, будут рассмотрены вопросы насилия на море – такие как пиратство и морской терроризм. Кроме того, будет рассмотрена ситуация в Азово-Черноморском регионе и действия России, в том числе и нападение на украинские корабли.

Тымчук напомнил, что Россия уже не первый раз прибегает к провокациям в море вблизи Украины: ране были захваты буровых платформ, блокада Керченского пролива, обстрел украинского самолета Ан-26 над Черным морем.

"Все эти действия РФ касаются далеко не лишь Украины. Это – ярко выраженная опасность для самого принципа свободы открытого моря. Фактически, Россия открыла еще один фронт и взяла в заложники пути торгового сообщения. Похожие случаи проявления агрессии были зафиксированы во время ирано-иракской "танкерной войны" (1984-1988 гг.) в Персидском проливе, а также при нападении в 2000 г. на эсминец ВМС США "Коул" (USS "Cole")", – написал нардеп.

Он уверен, что Россия будет пытаться блокировать рассмотрения этих вопросов, однако Украине стоит заручиться поддержкой Международной морской организации с целью принятия мер против действий РФ и содействия в возобновлении цивилизованного торгового мореплавания в регионе.

"И мы, и весь мир должны четко осознавать, что сегодняшняя Россия – это не только агрессор, но и государство-террорист, в т.ч. на море. Возможно, Украине стоит вынести на обсуждение вопрос о создании международной военно-морской группировки для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном и Азовском морях. В качестве альтернативы Международная морская организация может обратиться в ГА ООН для инициирования создания специального комитета, направленного на борьбу с конкретными видами насилия (подобный комитет уже функционировал до 1979 года и зарекомендовал себя позитивно)", – объяснил политик.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что НАТО и Германия отправят корабли в Черное море для сдерживания России. Также Украина ждет от союзников не только военной помощи в море, но и жесткой реакции на российскую агрессию.

А вот экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марк Войджер и вовсе предложил объявить Азовское море международными водами и ввести туда корабли НАТО. По его словам, Россия нарушила соглашение о совместном пользовании Азовским морем, поэтому Украина имеет право в международных инстанциях добиваться признания акватории моря международной территорией.