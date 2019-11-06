В меню – ананасы и киви: в Раде рассказали об условиях военных в Золотом

Члены парламентского комитета прибыли на Донбасс и увидели, что происходит на участке разведения сил

/ Фото: Сегодня

В комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказали о ситуации в Золотом. Депутаты прибыли на участок разведения сил и убедились, что военные находятся в приемлемых условиях, и что нет никакой "зрады" в разведении войск.

Так, заместитель главы комитета, нардеп от "Слуги народа" Юрия Мисягин отметил, что бойцы после отвода с ранее занимаемых позиций находятся в нормальных условиях.

"Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены… Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях", – сказал он на брифинге.

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В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной и другой стороной и сейчас эта зона демилитаризирована.

"Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение", – сказал он.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Следующий этап разведения сил затрагивает Петровское. Изначально планировалось начать этот процесс 4 ноября, однако из-за обстрелов боевиков разведение сорвалось и было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

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