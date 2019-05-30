В МИД анонсировали визит Зеленского в Германию

Для главы украинского государства это уже будет не первый зарубежный визит

На фото Костюк второй справа. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Германии Гайко Маасом согласует точную дату своего визита в Берлин. Он состоится во второй половине июня.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

По его словам, точной даты пока нет, она прорабатывается.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", – сказал Боднар.

Как мы писали ранее, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

А вот первый зарубежный визит Зеленский совершит в Брюссель 4-5 июня. Там он проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза. В свою очередь заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что ждет Зеленского в Брюсселе. По ее словам, это будет что-то вроде "смотрин" – ЕС присмотрится к новому украинскому президенту.

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