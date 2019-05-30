Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

В МИД анонсировали визит Зеленского в Германию

30 мая, 16:16

Для главы украинского государства это уже будет не первый зарубежный визит

На фото Костюк второй справа
На фото Костюк второй справа. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Германии Гайко Маасом согласует точную дату своего визита в Берлин. Он состоится во второй половине июня.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

По его словам, точной даты пока нет, она прорабатывается.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", – сказал Боднар.

Как мы писали ранее, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

А вот первый зарубежный визит Зеленский совершит в Брюссель 4-5 июня. Там он проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза. В свою очередь заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что ждет Зеленского в Брюсселе. По ее словам, это будет что-то вроде "смотрин" – ЕС присмотрится к новому украинскому президенту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, визит, Зеленский, боднар

Вы сейчас просматриваете новость " В МИД анонсировали визит Зеленского в Германию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина

Сегодня, 14:08

Также в АП готовят постановление на освобождения Луценко от должности генпрокурора

Зеленский дал поручение МИД Украины по НАБУ

Сегодня, 11:19

Глава государства считает, что НАБУ должен сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупции

Зеленский поздравил нового президента Латвии

Сегодня, 10:55

Эгилс Левитс был избран президентом по итогам голосования в латвийском парламенте

"Ваша боль неизлечима": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения Ми-8

Сегодня, 09:09

В результате авиакатастрофы погибли четверо членов экипажа

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Финны сломали чемпионский кубок

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Как появилось озеро Око?

Ученые раскрыли тайну гигантских волн-убийц

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Игроки, принесшие Шахтеру Кубок УЕФА-2009: где они сейчас?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

5 необычных способов не болеть

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь