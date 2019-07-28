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В МИД осуждают насилие против участников мирного протеста в Москве

28 июля, 23:26

Всего во время акции было задержано 1373 человека

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Об этом говорится в комментарии по поводу подавления мирных протестов в Москве, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека – на свободу слова и мирный протест – Кремль "откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы".

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни", – говорится в комментарии. В МИД также ожидают такого же решительного осуждения действий российской власти со стороны других представителей европейского и евроатлантического сообщества.

Между тем, из отделений полиции Москвы уже отпустили около 700 задержанных во время митинга с требованием допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов. Такие данные приводит пресс-служба правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо".

Ранее сообщалось, что всего во время акции было задержано 1373 человека. По официальным данным полиции, было задержано 1074 задержанных.

Напомним, мы писали, что ЕС осудил действия российских властей в отношении митингующих в Москве. Для того чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия игры. Европейский Союз ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.



 

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Тег выборы, Москва, разгон, МИД Украины, акции протеста

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