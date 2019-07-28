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Массовые задержания на митинге протеста в Москве: появились новые подробности

28 июля, 07:38

Силовики задерживали участников акции возле мэрии российской столицы

Фото: AFP

В Москве во время разгона митингующих, которые требовали допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов полиция задержала 1373 человека. Такие данные по состоянию на 5 часов 28 июля приводит издание "ОВД-Инфо".

Среди задержанных оказались 42 несовершеннолетних и 18 журналистов. Кроме того, во время разгона демонстрации полицейскими были избиты 77 человек, силу применили и в отношении 10 журналистов.

После задержаний активистов начали развозить примерно в 70 отделов полиции. 152 человека были вынуждены ночевать в полицейских участках.

Многим задержанным не давали воду и еду, долго держали в автозаках, температура в которых достигала 40 градусов.

Сообщается также, что к задержанным не допускали адвокатов и не позволяли брать в камеры лекарства.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 27 июля, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму полиция задержала более тысячи человек.


Напомним, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных. Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.

Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.

Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы. Выборы в московскую городскую думу назначены на 8 сентября 2019 года.

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Тег Москва, митинг, разгон, задержания

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