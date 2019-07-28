ЕС осудил массовые задержания на митинге в Москве
В ЕС ожидают, что Россия все же придержится обязательств в рамках ОБСЕ во время выборов
Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу. О этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейского сообщества Майи Косьянчич.
"Эти задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов следуют за вызывающими беспокойство сериями арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, и вновь серьезно подрывают основные свободы касательно выражения мнений, ассоциаций и собраний. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", – отмечают в сообщении.
Также отмечено, для того чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия игры.
ЕС ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.
Напомним, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.
Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.
С момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.
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