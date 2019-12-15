У Путина сделали циничное заявление по Минску-3

Фото: kremlin.ru

Внести изменения в Минские соглашения возможно только после переговоров Украины с боевиками на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала.

"Это возможно. Кто может работать над „Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", — сказал он, комментируя заявление представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту "нормандской четверки" подготовит изменения к Минским соглашениям.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории. Также президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины.

Также у Зеленского рассказали, с какими представителями Донбасса готовы говорить. Команда президента Украины Владимира Зеленского предлагает заменить главарей пророссийских боевиков в Трехсторонней контактной группе реальными представителями Донбасса. Это могут быть известные люди, к которым прислушиваются, с репутацией – спортсмены, деятели культуры.

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