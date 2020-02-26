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В Минске соберутся дипломаты для урегулирования ситуации на Донбассе: что будут обсуждать

26 февраля, 01:13

Ожидается, что трёхсторонняя контактная группа обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе в феврале

Заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ – Ред.) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 26 февраля в Минске.

Ожидается, что во время встречи обсудят вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена пленниками, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения на юго-востоке Украины, выплаты пенсий и диалог по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Раннее в рамках Контрактной группы обсуждалось разведение сил и средств в районе Гнутово, однако окончательно этот вопрос не решили. Из-за этого дискуссия о разведении сил будет продолжена.

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Заметим, что перед заседанием в Минске сначала проводят работу ее четыре подгруппы: по безопасности, по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Добавим, что за две недели, прошедшие с момента последней встречи в Минске, руководство Украины выступило с несколькими инициативами по вопросу разрешения ситуации на Донбассе.

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Например, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что есть необходимость внести изменений в Минские соглашения.

Ранее и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. Мол, Украину не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Интерфакс-Украина

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