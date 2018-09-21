В МинВОТ предложили ввести санкции против пяти химкомпаний из-за деятельности в Крыму

Сейчас проект распоряжения о введении санкций отправлен в органы государственной власти на согласование

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложило ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции из временно оккупированного Крыма.

В частности, ведомство инициирует внесение в черный список таких компаний, как Летан Инвестментс Лимитед (Кипр), Титанактив (РФ), Центр оптимальных технологий (РФ), Охна Холдингс Лимитед (Кипр), Химкомснаб (РФ), Толексис Интерпрайзиз эйдж (Швейцария).

"Химическая продукция изготовлена в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников, а именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях", - пояснили в МинВОТ.

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Сейчас проект распоряжения о введении санкций отправлен в органы государственной власти на согласование. В дальнейшем документ должны рассмотреть правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве напомнили, что компания Титановые инвестиции – производитель химической продукции в крымском Армянске – уже находится под санкциями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в интернет-сообществе жителей Армянска и Перекопа утром 14 сентября появились сообщения о новом химическом заражении. Люди жаловались на тошноту, боль в горле и носу, слезящиеся глаза, а также на рвоту после короткой прогулки.

Первые сообщения о химической катастрофе в Армянске поступили после того, как в ночь на 24 августа в городе произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.