Химическая катастрофа в Крыму: оккупанты признали опасность и намекнули на диверсию Украины

После второй волны сообщений о химической катастрофе в Армянске представители оккупационных "властей" оккупированного Крыма выступили на пресс-конференции, в ходе которой решили поведать о ситуации.

Как сообщает пользователь Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, в качестве возможных причин катастрофы оккупанты рассматривают шесть версий, среди которых и возможная диверсия со стороны Украины.

"Шесть версий у них, еще не решили, какая главная. Пропагандисты хватаются зубами за сказочку – сброс чего-то ужасного в кислотонакопитель Украиной", – прокомментировала автор аккаунта.

Еще одним важным моментом пресс-конференции стало признание оккупантами того факта, что пробы специалистов показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода.

"Перекоп и Армянск. Превышение ПДК от 9 до 11 раз, хлористый водород. Но РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ НЕТ!!!!! Нету Рисков! Но дети еще будут в лагерях! Сама только что услышала ушами!" – говорится в сообщении.

В то же время, участники пресс-конференции заверили, что хлорводород и серный ангидрид концентрации в воздухе, в 9-11 раз превышающей ПДК, не несет никакой угрозы, и только "вызывает легкое эмоциональное раздражение".

Также на пресс-конференции было заявлено о том, что полной эвакуации населения в Армянске и Перекопе оккупанты не планируют. Также они не собираются и вводить режим чрезвычайной ситуации.

Отдельно автор отметила выступление директора завода "Титан", кислотонакопитель которого и считается главной причиной катастрофы.

"Директор "Титана"… Жалко, вы его аканье не слышите. Кслаааата... да кислаааата... заааавод остановлен...заааавтра не заработает... допустимая концентрация для стоков 12% серной кислоты Завод лил 24% (и даже это брехня) дааа...кислАААААта..." – с сарказмом написала она.

Кроме того, на пресс-конференции выступил и так называемый "мэр" Армяснка, который признал, что оккупанты через скважины воруют воду из озера на территории Херсонской области.

"Только что"мэр"Армянска сказал, что воды Армянск натыривает из Вадима достаточно. Из скважины на территории Херсонщины. Ротом сказал – воды хватает. Населению отвечали на хороший вопрос про воду: почему за 4 года не решали проблему воды – директор "Титана" и "мэр" сказали – всем воды хватало", – резюмировала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в интернет-сообществе жителей Армянска и Перекопа утром 14 сентября появились сообщения о новом химическом заражении. Люди жаловались на тошноту, боль в горле и носу, слезящиеся глаза, а также на рвоту после короткой прогулки.

Первые сообщения о химической катастрофе в Армянске поступили после того, как в ночь на 24 августа в городе произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.