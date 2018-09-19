Химическая катастрофа в Крыму: причины отравлений до сих пор не установлены

В оккупированном Крыму после химической катастрофы в школах Армянска до сих пор продолжаются вынужденные каникулы. Местные жители жалуются на плохое самочувствие, хотя после первых сообщений о выбросах прошел целый месяц, а экологи в противогазах и спецодежде выясняют, какое именно вещество отравляет людей.

"Я считаю, что это вещество еще не установлено. Хотя нам говорят экологи, которые здесь делают пробы, что это хлористый ангидрид, но я прекрасно знаю, что на заводе его нет", – рассказала Галина Господаренко, бывшая заведующая производством на заводе "Крымский титан".

Между тем, жители Армянска, которые не выехали из города, жалуются на самочувствие, а в местных больницах не хватает профильных врачей, хотя оккупационные "власти" Крыма направили в город лора, кардиолога и офтальмолога и пообещали проводить медосмотры каждую неделю.

"Говорят, что все хорошо, что ничего не мешает. Ну, как же не мешает, когда мы просыпаемся с головными болями, с першением в горле. Вот сейчас я говорю, а дома уже говорить не смогу – сильно першит в горле", – пожаловалась жительница Армянска Александра Хоружая.

Першит в горле и у жителей Первоконстантиновки, на юге Херсонской области. От их поселка до "Крымского титана" – 17 километров. Их на автобусе привезли в Херсон – на обследование.

"Обжигает органы дыхания, ни респиратора, ни противогаза нет, правда, выдали эти лепестки, они только от пыли, от воздуха, а за респираторы говорят – только с воскресенья, может, профинансируют, может, закупят", – рассказал житель Первоконстантиновки Сергей Иванов.

Взрослых проверяют лоры, офтальмологи, пульмонологи и дерматологи. У детей дополнительно берут кровь на анализ и делают снимки дыхательных путей. При этом люди жалуются, что, несмотря на остановку работы завода оккупантами ситуация не улучшилась, а два дня назад после дождя у людей появились ожоги на руках.

"Разъедает еще больше, а горло першит. И все, рано утром я выхожу, у меня во рту сода, как четыре утра выхожу, мы в балке, все равно не может быть, что в воздухе ничего нет. Есть. Вот я умылась, а глаза пекут", – призналась Валентина Тимошенко, жительница Первоконстантиновки.

Со вчерашнего дня в школе ученикам дают молоко. Местным выдали марлевые маски, а в селе работает еще одна лаборатория, которая пока что не зафиксировала превышения нормы химических веществ в воздухе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в интернет-сообществе жителей Армянска и Перекопа утром 14 сентября появились сообщения о новом химическом заражении. Люди жаловались на тошноту, боль в горле и носу, слезящиеся глаза, а также на рвоту после короткой прогулки.

Первые сообщения о химической катастрофе в Армянске поступили после того, как в ночь на 24 августа в городе произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.